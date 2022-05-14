По его прогнозу, ракетная угроза для Украины сохранится.

Российские оккупанты ведут обстрелы Одессы и других городов юга Украины для сохранения точек напряжения.

Такое мнение высказал российский блогер и журналист Майкл Наки, пишет сайт "Сегодня".

"Вот есть, например, какое-то количество украинских войск, которые следят за одесским направлением, находятся там и ждут возможной атаки, высадки десанта или еще чего-нибудь. Ради этого две недели назад и была вся эта история с Молдовой затеяна - не собирались на нее нападать, но хотели создать напряжение, чтобы украинцы в этой зоне - Одессы, Николаева - не могли пойти и помочь своим войскам в битве за Донбасс и уж тем более не смогли, скооперировавшись с остальными войсками, пойти и деблокировать Мариуполь, например", - пояснил он.

По его данным, на южном направлении агрессору посылать вперед некого, а высадка десанта значительно усложнилась после уничтожения крейсера "Москва".

"Повторять им это не очень хочется, поэтому мы не видим таких попыток. Но при этом им нужно как-то сохранять вот это напряжение и давление, поэтому они обстреливают ракетами (города - ред.). А ракет, к сожалению, у России много, но тут тоже есть нюансы - у них заканчиваются высокоточные и дорогие ракеты. Они хотят их сохранять для будущих возможных столкновений, поэтому используют более дешевые варианты, которые менее точны и сеют больше разрушений", - отметил журналист.

Он предположил, что подобная тактика сохранится до конца войны - враг подобным образом будет продолжать давление.

"Проблема для российской армии - в нормализации в городах. Т.е. в городе нормализуется экономика, увеличивается снабжение, жизнь начинает идти своим чередом. Поэтому последние атаки идут во многом по инфраструктурным объектам - железнодорожные мосты, вокзалы и пр.", - сказал он.

Ранее Минобороны сообщили, что Россия для восстановления боеспособности оккупационных войск начала поставлять в подразделения технику 1950-60 годов производства.