Россия поставляла в подразделения проржавевшую технику, поделились в украинском Минобороны.

Россия для восстановления боеспособности оккупационных войск начала поставлять в подразделения технику 1950-60 годов производства.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины воинских подразделений", - отмечается в сообщении.

В разведке добавили, что теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего".

"Потеряв во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли невосполнимые потери, технику и вооружение 50-60 лет производства. Однако, такая ситуация не смущает руководство Кремля, ему безразлично сколько и на чем отправлять "пушечное мясо" в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, что ржавеет десятилетиями на складах и что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", - заявили в разведке.

При этом, со складов долгосрочного хранения технику, в большинстве случаев, даже не могут доставить в подразделения, но военных заставляют ее принимать и докладывать командованию про полную укомплектованность и обеспечение боевых частей.

В течение апреля с баз хранения РФ сняты:

18 самоходных артиллерийских установок "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (Омск);

15 САУ "Мста-С";

5 САУ "Акация";

20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 реактивных систем залпового огня "Ураган";

11 тактических ракетных комплексов "Точка-У" из 109 Арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

Также восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного ВО осуществляется, в том числе путем вооружения и военной техники снятой с хранения 239 центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Чернигове, Одессе, Николаеве, Херсоне, Днепр и Мариуполь.

Защитники нашего государства давали достойный отпор противнику. В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что по состоянию на 12 мая на украинской территории уже ликвидировали около 26 650 противников и много техники.

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