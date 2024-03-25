В результате ракетного обстрела было зафиксировано попадание обломков в нескольких районах столицы.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву сегодня, 25 марта. Вследствие этого попадание обломков зафиксировано в Печерском, Соломенском и Дарницком районах города.

Как уточнили в ГСЧС в городе Киеве, из-за ракетной атаки РФ было повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе. Известно о двух пострадавших. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

"Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошли падения обломков, без пострадавших. Сейчас спасатели обследуют территории. В Дарницком районе есть повреждения частного дома. В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты", - добавили в сообщении.

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Сейчас на всех локациях попаданий работают соответствующие службы, а правоохранители проводят следственные действия.

В МВД Украины позже сообщили о четырех пострадавших в результате российского обстрела, двое из них были госпитализированы. Еще у двух выявлена острая реакция на стресс.

"В здании одной из школ развернут штаб помощи Красного Креста", - добавили в сообщении.

В Киевской городской военной администрации тоже показали последствия ракетной атаки по Киеву. Информации о погибших пока не поступало, однако данные постоянно обновляются.

Обстрел Киева 25 марта: что известно

Как писал УНИАН, 25 марта в Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В КГГА отметили, что в то время в городе работали силы ПВО.

Позже стало известно, что россияне нанесли удары по Киеву двумя баллистическими ракетами, которые запустили с временно оккупированного Крыма. Однако их удалось уничтожить украинским защитникам.

"Около 10:30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами с временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", - рассказал командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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