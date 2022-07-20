Командование северного флота РФ проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"По имеющейся информации, командование северного флота Российской Федерации проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем воинской дисциплины в подразделениях, которые привлекались и планируются к привлечению в боевых действиях на территории Украины. Процветает пьянство и неповиновение приказам командиров", - говорится в сообщении.
В подразделениях противника отмечается нехватка боеприпасов, продуктов питания и воды.
Как сообщал УНИАН, по данным украинской разведки, в воинских частях РФ, которые дислоцируются вблизи государственной границы с Украиной, накануне отправки в зону боевых действий оккупанты выводят технику из строя, чтобы избежать отправки на войну.
Русское командование бросает военнослужащих не славянских национальностей в самые рискованные атаки, из-за этого среди них растет недовольство.