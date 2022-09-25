Из-за долгой переброски, мобилизованные россияне могут стать непригодными к ведению боевых действий.

Российская Федерация может потерять часть мобилизованных солдат еще на пути в Украину.

Об этом главред Defense Express Олег Катков заявил телеканалу "Эспрессо".

"Времена, когда можно было воевать массой народа с винтовками и несколькими пулеметами на полк, уже давно прошли. Однако не следует пренебрегать этой угрозой. Количество личного состава всегда имеет большое значение", - пояснил он.

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По мнению Каткова, из-за долгой переброски, мобилизованные оккупанты могут стать непригодными к ведению боевых действий.

"Сейчас количество личного состава имеет значительно меньшее значение, чем 70 лет назад. Однако численность армии всегда играет одну из ключевых ролей в ходе боевых действий. Особенно, когда армия ведет контрнаступление. Другой важный аспект в российской мобилизации заключается в том, что многие россияне не доедут в Украину. Многие из мобилизованных будут непригодны к боевым действиям после долгой переброски на фронт", - добавил эксперт.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу сразу уточнил, что призвать планируют около 300 тыс. человек.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ отправить на войну 1 млн человек. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Позже "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что в рамках мобилизации в Российской Федерации планируют призвать в армию 1,2 миллиона человек. Предпочтение будут отдавать жителям сельской местности.

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