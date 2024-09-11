Три беспилотника обнаружены в районе Североморска.

В России закрыты два аэропорта из-за угрозы атаки неизвестных беспилотников, вероятно, аэродрома "Оленья", где базируются стратегические бомбардировщики РФ.

Как пишет "База", в двух аэропортах в Мурманской области введен план "Ковер" из-за появления БПЛА. По данным ресурса, три неизвестных беспилотника обнаружены в районе Североморска. После этого на всем Кольском полуострове (в том числе Мурманске и Апатитах) были введены ограничения на полеты.

Отмечается, что в Североморске расположена главная военно-морская база Северного флота РФ. По предварительным данным, один из беспилотников прилетел со стороны Норвегии, еще два движутся со стороны Архангельска.

Видео дня

"Астра" сообщает, что об атаке БПЛА на Мурманскую область сообщает губернатор региона Андрей Чибис. "На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются, а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников", - заявил Чибис в видеообращении к населению.

На указанной территории находится военный аэродром "Оленья" - аэродром дальней авиации РФ. Он расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, недалеко от города Оленегорск, в 1800 км от границы с Украиной.

Интересные новости - Россия в центре внимания

Как сообщал УНИАН, ВСУ применяют огненные беспилотники "драконы" в войне против российских оккупантов. Серия видеороликов, опубликованных в соцсетях, показывает, как низколетящие беспилотники сбрасывают потоки огня - на самом деле расплавленный металл - на российские позиции в лесопосадках. Раскаленный микс алюминиевого порошка и оксида железа, называемый термитом, горит при температуре 2200 градусов. Эта смесь быстро сжигает деревья и все вокруг, лишая оккупантов укрытия.

Также соучредитель компании DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко заявил, что успешное поражение нашими БПЛА военных объектов на территории России свидетельствует о том, что тыловые объекты РФ не защищены против оборудования, которое создано украинскими инженерами.

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