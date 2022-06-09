Армии РФ поставлена задача взять Северодонецк.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу до 10 июня захватить Северодонецк Луганской области. В связи с этим на фронте наблюдается перемещение российских войск с одного направления на другие.

Об этом рассказал известный украинский военный эксперт Олег Жданов, передает НВ.

"Ситуация на фронте меняется очень быстро. На запорожском направлении враг собирал группировку войск, и мы думали, что он будет оттуда возобновлять наступательные действия в сторону Запорожья или в сторону Краматорска. Но уже 7 июня стало известно, что они срочно снимают войска с Запорожского направления. И я так понимаю, что это связано именно с боями вокруг Северодонецка., – заявил он. – Они хотят усилить за счет других направлений Северодонецкое направление, чтобы все же еще раз попытаться взять город до 10 июня. Ведь 10 июня российским войскам поставлен очередной политический дедлайн".

Жданов напомнил заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, что вместе с захватом Северодонецка армия РФ планирует до 10 июня "перерезать трассу Лисичанск-Бахмут".

"Угроза такая действительно существует. Но, на данный момент, я бы оценил ее вероятность как 50 на 50, – отметил эксперт. – Российские войска, которые продвигались к трассе со стороны Попасной, остановлены, и на сегодняшний день надежно удерживаются нашими войсками".

Напомним, Олег Жданов объяснил, зачем Россия может перебрасывать силы с Запорожского направления фронта на другой.

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