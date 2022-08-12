Обстрелом повреждены по меньшей мере 20 домов, произошел пожар в частном секторе.

В результате обстрела российскими оккупантами Краматорска погибли двое и ранены 13 гражданских.

Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

"Доподлинно известно о двух погибших и 13 раненых гражданских", - говорится в сообщении.

Обстрелом повреждены по меньшей мере 20 домов, произошел пожар в частном секторе.

На месте работают правоохранители и спасатели. "Окончательные последствия обстрела еще предстоит установить", - добавили в ОВА.

Как сообщал УНИАН, ночью по Краматорску оккупанты нанесли 11 ракетных ударов. Подверглись разрушениям дома в частном секторе.

На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и занять выгодные рубежи для дальнейшего возобновления наступления в направлениях городов Краматорск и Бахмут.

С целью сковывания действий и недопущения переброски украинских подразделений на другие направления противник осуществляет огневое поражение подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения.

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