Между массированными обстрелами оккупанты ведут разведку с помощью БПЛА.

Ракеты, которыми Россия обстреливает сейчас Украину, были изготовлены в 2023 - 2024 годах. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Как отмечают наши коллеги из Научно-исследовательского экспертного центра, которые занимаются изучением обломков [российских ракет], они являются "свежими", то есть только ракета была изготовлена и сразу применяется. Об этом свидетельствуют свежие компоненты, которые изготовлены в течение ближайших месяцев", - сообщил он.

Спикер напомнил, что, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на складах в России может храниться до 950 ракет, но сколько из них могут быть применены сейчас - не известно. По его словам, сейчас враг накапливает ракеты для следующих массированных обстрелов Украины.

Видео дня

Евлаш сообщил, что сейчас Россия продолжает применять тактику использования "Шахедов" для разведки мест базирования украинской ПВО, радаров, электростанций.

"Враг понимает, что вскоре мы можем получить достаточно мощное оружие от западных партнеров, поэтому цель у них неизменна - поражение критической инфрастуктуры на территории Украины", - добавил представитель Воздушных сил.

Евлаш также сообщил, что сегодня был сбит разведывательный беспилотник "Орлан 10" над акваторией Черного моря. По его словам, российские дроны работают там постоянно. Спикер напомнил, что недавно удалось сбить тактический беспилотник "Форпост" за 7 миллионов долларов, который, вероятно, выполнял разведывательную функцию.

"Также постоянно фиксируется перемещение малозаметных дронов из композитных материалов, которые плохо отражаются на радарах. Они почти постоянно находятся в воздушном пространстве вблизи Харьковской, Запорожской и Херсонской областей", - сказал представитель Воздушных сил.

Ситуация с орудиями у россиян

Как сообщал УНИАН, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник отмечает, что российские оккупационные войска имеют возможность выпускать минимум в 5 раз больше артиллерийских снарядов, чем Силы обороны Украины.

Отмечается, что по состоянию на февраль 2022 года в арсенале России было от 15 до 20 миллионов снарядов 152 и 121 калибра. В тот момент как США имели всего 2,5 миллиона боеприпасов 152 калибра.

Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину производства снарядов в России оценивалась на уровне 125-130 тысяч в месяц. В Штатах этот показатель едва достигал 15 тысяч. Америка вышла на 50 тысяч снарядов только прошлой осенью, а 80 тысяч сможет производить, возможно, осенью 2024-го.

Черник отмечает, что россияне сумели увеличить до 30% производство взрывчатых веществ и самого железа. Противник стоит на отметке 150 - 170 тысяч снарядов в месяц. Кроме того, патронные заводы в России работают в полную силу.

Вас также могут заинтересовать новости: