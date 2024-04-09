Россияне сумели нарастить до 30% производство взрывчатых веществ и самого железа, подчеркнул Черник.

Российские оккупационные войска имеют возможность выпускать как минимум в 5 раз больше артиллерийских снарядов, чем Силы обороны Украины. И причина далеко не в помощи от союзников Кремля.

Как рассказал в эфире "24 канала" военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, Россия всегда была в лидерах по количеству производства снарядов. Часть снарядов, которые применяются в войне против Украины, РФ получила от своих партнеров, но они не способны выйти за собственные технологические показатели.

Отмечается, что по состоянию на февраль 2022 года в арсенале России было от 15 до 20 миллионов снарядов 152 и 121 калибра. В тот момент как США имели всего 2,5 миллиона боеприпасов 152 калибра.

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Еще в начале полномасштабного вторжения в Украину количество изготовленных в России снарядов оценивалось на уровне 125-130 тысяч в месяц. В Штатах этот показатель едва достигал 15 тысяч. Америка вышла на 50 тысяч снарядов только прошлой осенью, а 80 тысяч сможет производить, возможно, осенью 2024-го.

"Мы осознаем, настолько это большой потенциал. Плюс, россияне сумели нарастить до 30% производство взрывчатых веществ и самого железа. Сейчас мне кажется, противник стоит на отметке 150 - 170 тысяч в месяц. Больше не могут и думаю, что не смогут, но такой темп будут выдерживать", – добавил Черник.

Кроме того, патронные заводы в России работают в полную силу. Отмечается, что взрывчатка добывается из целлюлозы, а целлюлоза – из древесины. И по запасу последней Россия является одним из мировых лидеров, поэтому такие пропорции будут сохраняться в дальнейшем, считает эксперт.

"Логика нашей победы – комплексный подход, как можно больше качественного оружия, которое будет работать интегрировано. Это и артиллерия, и РЭБ, и FPV-дроны, и наконец то, что меняет правила игры – авиация и дальнобойные ракеты", – констатировал Петр Черник.

Производство оружия в России

Немецкий портал Welt проанализировал четыре ключевые сферы российской оружейной промышленности и рассказал о ситуации с ракетами, танками, снарядами и дронами в российской армии.

К примеру, страна-агрессор наращивает производство ударных беспилотников типа Shahed-136, которые использует для ударов по Украине. Зато с изготовлением ракет у Москвы есть трудности. Все дело в том, что в каждой ракете, которая производится Россией, есть от 40 до 50 элементов западного происхождения.

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