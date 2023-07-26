Украинские разведчики сделают все, чтобы вражеский завод вовремя не начал работать, подчеркнул эксперт.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины разрабатывает планы по уничтожению на территории России завода по производству "Шахедов", и когда придет время - его просто взорвут.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "24 канала" заявил, что, "как только началось строительство завода, в этот же день наши "будановцы" начали создавать планы, как его уничтожить".

"Поверьте, сейчас на этом строительстве работает очень много наших разведчиков, которые сделают все, чтобы он не запустился вовремя. Тем более такого рода заводы, на которых производится военное оборудование, особенно то, которое взрывается, там на месте очень много взрывчатки. Вопрос только в том, как до нее добраться и как ее подорвать. Наша военная разведка вопрос этот решит", - сказал он.

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Свитан считает, этот завод станет одной из основных целей на территории врага, причем его гораздо легче уничтожить, чем основное производство на территории Ирана.

"Уже сейчас знают, где этот завод находится, уже начинают строить те беспилотники, которые, когда это будет нужно и понятно, куда они пройдут свой путь на уничтожение этого завода. Не будет он работать так, как хочется россиянам. С одной стороны, для нас это может быть и хорошо, если они переносят производство на свою территорию, нам просто легче будет добраться, в Иране сложновато", - сказал он.

По его словам, когда завод разносится с помощью внутренних средств, того вооружения, которое там производят, то на том месте уже нет смысла что-то строить еще раз. "Потому я думаю, что мы его уничтожим, сильно не переживайте", - добавил он.

Что нужно знать о российском заводе по производству "Шахедов"

Аналитики из Разведывательного управления Министерства обороны США считают, что постройка завода по производству дронов-камикадзе "Шахед" в России может оказать значительное влияние на ход войны против Украины.

Как передает их слова CNN, завод позволит РФ получать в разы больше дронов-камикадзе, чем сейчас поставляет Иран. Завершение строительства завода ожидается в начале 2024 года.

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