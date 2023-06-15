За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

Украинские силы продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех направлениях и 14 июня добились успехов, говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики, в том числе, цитируют замминистра обороны Анну Маляр, накануне подтвердившую продвижение ВСУ от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского направления и от 300 до 350 м на Запорожском направлении.

Бои продолжались в западной части Донецкой области, особенно в районе Макаровки, и в западной части Запорожской области к югу от Орехова.

ВСУ продолжают атаковать позиции вражеского РЭБ, так как это оборудование, подчеркивают эксперты, имеет решающее значение для затруднение украинских атак на Таврическом участке фронта.

Контрнаступление ВСУ - главное

Украинские силы с начала июня продолжают тактику прощупывания российской линии обороны на "слабые места" для нанесения большого удара по мощностям оккупантов. Иногда это стоит для наших защитников жизней и утраченной техники.

В настоящее время известно об освобождении ряда населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской областей. В Минобороны комментируют новые успехи ВСУ сдержанно и без лишних подробностей.

За последние три дня Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 200 метров до 1,4 км и освободили около 3 квадратных километра.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах населенных пунктов Макаровка, Новоданиловка и Новопокровка

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