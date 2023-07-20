Олег Николенко напомнил, что здание находится в собственности Пекина.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ночную атаку Российской Федерации на Одессу, в результате чего пострадало генеральное консульство Китая. В ведомстве отметили, что контактируют по этому вопросу с Пекином.

"В результате ракетной атаки россии этой ночью повреждено помещение генерального консульства Китая в Одессе. По предварительным данным, люди не пострадали. МИД Украины находится в контакте с посольством КНР для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook.

При этом он указал, что здание генерального консульства Китая находится в собственности КНР.

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Атака России на Одессу в ночь на 20 июля 2023 - главные новости

В ночь на 20 июля армия РФ нанесла очередной удар по Одесской области, в результате чего в Одессе пострадали объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе - складские помещения частного предприятия.

В результате преступных действий Москвы восемь человек получили ранения, в том числе - подросток и спасатели, а также спасатели из-под завалов погибшего.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что по Николаевской и Одесской областях враг применил почти все, что у него было. Силы противовоздушной обороны уничтожили в Одесской области все 12 "Шахедов" и два "Калибра", а в Николаевской - 3 "Искандер-К". К сожалению, не все ракеты удалось уничтожить, в частности, сверхзвуковые ракеты типа Х-22 и "Оникс".

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