Попович уверен, что задачей российского наступления будет захват Донецкой области.

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что россияне планируют захватить Часов Яр, чтобы потом открыть себе путь к следующим городам на Донбасе.

Он ометил, что россияне будут использовать управляемые авиабомбы для захвата города, потому что наши системы ПВО пока не имеют возможности их сбивать, пишет 24 Канал.

Он уверен, что задачей российского наступления будет захват Донецкой области. По мнению Поповича, им это нужно, чтобы продемонстрировать хоть какие-то результаты. Часов Яр россиянам нужен, чтобы продвигаться в сторону Константиновки, а дальше уже прямая дорога: Дружковка, Краматорск, Славянск.

Видео дня

"Это и есть цели наступления России. Никакого Харькова, Сум, Киева" - отметил аналитик.

Он считает, что оккупанты будут использовать то оружие, которое сейчас дает им преимущество – управляемые авиабомбы, и в ближайшее время основные события будут разворачиваться именно вокруг Часового Яра.

"Те позиции, которые они не могут взять или обойти, они будут сносить бомбами, чтобы сделать невозможным их защиту и мы, сохраняя своих людей, отвели войска. Они будут получать абсолютно разрушенные населенные пункты, уничтоженную инфраструктуру, потому что у них такой средневековый подход – брать территорию", – добавил он.

Ситуация возле Часового Яра - детали

5 апреля во время мощной массированной атаки на пригород Часового Яра россияне понесли значительные потери в технике и личном составе. Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. По его словам, это был рекорд подразделения, а, возможно, и ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: