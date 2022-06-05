В Киеве сегодня 5 июня прогремело несколько взрывов.

В результате ракетных ударов по Киеву пострадал один человек, он госпитализирован в больницу.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Насчет утренних взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. В настоящее время жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атакам", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы. Как подтвердил Кличко, взрывы в Киеве сегодня произошли в Днепровском и Дарницком районах.

В Генштабе ВСУ так же подтвердили удары по гражданской инфраструктуре Киева.

"Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории нашего Государства, в частности в Киеве", - идет речь в сообщении.

Война в Украине: Киев

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала оккупанты бомбили военные объекты, а потом обстреливали и жилье мирных людей, в частности, в Киеве.

В столице были повреждены объекты инфраструктуры и более 208 жилых домов. В середине мая местные власти сообщили, что на восстановление Киева нужно около 80 млн евро.

Вас также могут заинтересовать новости: