По данным ISRP, россияне украли 11 тысяч тонн стали и еще 28 тыс. тонн - уже загружено на корабли для дальнейшей отправки.

Россия вывозит украденную в Мариуполе сталь на свои предприятия. Там агрессор сможет изготавливать новое оружие против граждан Украины.

Об этом сообщается в отчете американской группы ISRP, которая собирает доказательства по грабежам РФ.

В документе детально описываются почти 50 отдельных инцидентов мародерства, по которым есть доказательства - спутниковые снимки, навигационные маршруты и названия кораблей.

Металл, который принадлежит компании "Метинвест" и был похищен из порта Мариуполя, по мнению американских исследователей, перевозится на территорию России с целью последующей переработки.

"Похоже, что награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные зоны, где она может дополнять местное производство. И, возможно, использоваться для производства дополнительного оружия войны, которая будет использована против гражданских лиц в Украине и других странах", - отмечают в ISRP.

Напомним, ранее еще три судна с ворованным металлом вышли из Мариупольского порта.

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