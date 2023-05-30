Враг длительное время не применял ракеты морского базирования, однако постоянно проводит ротацию ракетоносителей.

Россияне могут готовить комбинированную атаку по Украине с применением дронов и ракет морского базирования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг постоянно перемещает ракетоносители. Сейчас на дежурстве остаются три – один надводный и два подводных. Это может свидетельствовать о том, что враг вновь готовит коварную атаку с помощью смешанного типа различных боеприпасов – миксования атаки дронами и ракетной атаки", – заявила Гуменюк.

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По ее словам, есть вероятность того, что теперь будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования.

"Некоторое время они не использовали морские носители, и вполне вероятно, что они адаптировали эту ситуацию для будущих атак", – добавила она.

Российские удары по Украине

Российские оккупационные войска атакуют Украину как с воздуха, так и с моря. Правда, в последние недели враг чаще прибегает к использованию авиации, а пусков "Калибров", ракетоносители которых находятся в Черном море, не наблюдается.

В течение мая вражеские войска все чаще атакуют Киев. За месяц столица выдержала 17 массированных атак со стороны РФ, при этом три из них произошли в пределах одних суток.

Последний удар по Киеву пришелся на ночь 30 мая. Российские захватчики выпустили 31 иранский дрон-камикадзе. В Воздушных силах сообщили, что удалось сбить 29 "шахедов".

Из-за падения обломков в разных районах города произошли пожары. В Голосеевском районе загорелись верхние этажи жилого дома, оттуда эвакуировали жителей.

Кроме того, в результате последней атаки погибла женщина. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что она вышла на балкон, чтобы посмотреть, как сбивают дроны.

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