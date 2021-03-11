В документе отмечается, что правящий режим РФ лишь имитирует демократические процессы.

Департамент государственной безопасности и военная разведка Литовской Республики опубликовали совместную "Национальную оценку угроз 2021". В ней оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей определены как "очаг военной нестабильности на пороге НАТО".

Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

В документе литовской разведки Россия названа главной угрозой. Отмечается, что правящий режим РФ лишь имитирует демократические процессы.

"С точки зрения международных отношений, действуя агрессивно, российская власть увеличивает свою изоляцию и возможности конфликта. Россия не отказалась от своих стратегических целей в нынешних и бывших членах Содружества Независимых государств (СНГ), и пытается их достичь", - говорится в сообщении.Читайте такжеДонбасс России не нужен, он является ее разменной картой в геополитике - Резников

Литовская разведка отмечает, что военная сила остается главным инструментом для сохранения и расширение Россией своего влияния за рубежом, о чем свидетельствуют агрессивные маневры вооруженных сил РФ у границ НАТО.

"Тактическое ядерное оружие занимает особое место в военном планировании России, поскольку она заполняет пробел между стратегическим ядерным потенциалом и обычным вооружением (например, танками, артиллерийскими системами, военными самолетами и военными кораблями), которое до сих пор не может достичь западных стандартов качества. Кроме того, тактическое ядерное оружие является полезным инструментом обмана, поскольку противник не может отличить оружие того же типа, оснащенное ядерными от оборудованного обычными боеголовками. Российский арсенал тактического ядерного оружия не ограничен никакими международными договорами", - отмечается в документе.

В контексте Украины литовские коллеги сосредотачивают фокус внимания на оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Подчиненные Москве 1-й (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпуса, которые состоят из бригад, батальонов, рот и мелких подразделений, действуют на территории оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей, насчитывая приблизительно от 30 до 35 тыс. военнослужащих. При этом большинство из них составляют местные жители, мотивированные финансовым вознаграждением. Указанные подразделения в организационном плане соответствуют модели ВС РФ, ими командуют и их учат российские офицеры и инструкторы. Подразделения оснащены российским вооружением, экипировкой, системами связи и действуют на основе уставов ВС РФ", - говорится в "Национальной оценке угроз 2021".

Таким образом, Москва может легко усилить свое военное давление на Киев, используя военные формирования, которые полностью и безоговорочно контролируются Россией.

По результатам анализа литовская разведка приходит к таким выводам: "С момента развала Советского Союза Россия использует "замороженные конфликты" для вмешательства во внутренние дела соседних стран. В то же время этот инструмент постепенно теряет свою эффективность. Попытки Москвы навязать свои условия Киеву в контексте принуждения реинтегрировать Донбасс с местными властными структурами под российским контролем и по сей день остаются безуспешными".

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Автор: УНИАН