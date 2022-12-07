Россияне сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей, отметил военный.

Россия тянет время и ищет возможность закончить развязанную против Украины войну.

Как отметил киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко, за девять месяцев боев россияне не достигли ни одной из своих целей, передает 24 канал.

"Хотели захватить Украину за неделю. Мы помним, как Путин пафосно предлагал военным договориться и сложить оружие. Лавров говорил, что мы можем войну хоть завтра закончить, если Украина капитулирует. Украина не закончила, не капитулировала. А теперь россияне ищут возможности, как все закончить", – отметил он.

По мнению Костенко, россияне сосредоточили свои усилия на захвате Донецкой и Луганской областей, они пытаются придумать хотя бы какое-то решение и потянуть время, чтобы не потерпеть жесткое поражение.

"Они ищут возможности, чтобы так называемые "цели" войны были хоть как-то достигнуты. Лучше всего для них – это Луганская и Донецкая области. Это "цели", которые можно скормить российскому обществу. На фоне этого они будут пытаться выйти из войны", – подчеркнул военный.

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Напомним, по данным генштаба ВСУ, общие боевые потери армии России в Украине с 24 февраля составляют примерно 92,2 тысячи человек личного состава.

За последние сутки российские войска нанесли четыре ракетных удара и совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам и позициям украинских военных вдоль линии соприкосновения. ВСУ тем временем поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и склад боеприпасов армии РФ.

Также сообщалось, что в Донецкой области россияне уничтожили своих дезертиров, большинство из которых были "зэками".