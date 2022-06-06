Министерство обороны Российской Федерации имитирует организацию так называемых гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов.
Об этом говорится в сводке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на Facebook.
"Попытка сыграть на гуманности на самом деле может быть ничем иным как возможностью вражеским кораблям приблизиться к нашему побережью под прикрытием гражданских судов", - сказано в сообщении.
В ВМС отмечают, что страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения совершала обстрелы иностранных гражданских судов.
"Действительно безопасными маршрутами могут быть лишь те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что ВМС ВС, руководство государства принимают меры по деблокированию морских портов Украины и организации поставок украинской продукции в страны, которые в ней нуждаются.
Как сообщал УНИАН, ранее в России анонсировали открытие гуманитарного коридора для иностранных судов из порта Мариуполя.
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