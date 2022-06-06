Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения обстреливает иностранные гражданские суда.

Министерство обороны Российской Федерации имитирует организацию так называемых гуманитарных коридоров якобы для вывода гражданских иностранных судов из украинских портов.

Об этом говорится в сводке Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на Facebook.

"Попытка сыграть на гуманности на самом деле может быть ничем иным как возможностью вражеским кораблям приблизиться к нашему побережью под прикрытием гражданских судов", - сказано в сообщении.

В ВМС отмечают, что страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения совершала обстрелы иностранных гражданских судов.

"Действительно безопасными маршрутами могут быть лишь те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что ВМС ВС, руководство государства принимают меры по деблокированию морских портов Украины и организации поставок украинской продукции в страны, которые в ней нуждаются.

Как сообщал УНИАН, ранее в России анонсировали открытие гуманитарного коридора для иностранных судов из порта Мариуполя.

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