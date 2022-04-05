В результате попадания снаряда на корабле вспыхнул пожар.

Гражданское судно под флагом Доминиканской Республики тонет в порту заблокированного российскими военными Мариуполя. Оккупанты подбили корабль во время ночного обстрела города.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Ночью при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов", - говорится в сообщении.

В результате попадания снаряда в машинном отделении возник пожар, а судно начало тонуть. При этом один член экипажа получил ранение.

"Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик - разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые", - сообщил капитан судна на международном канале морской безопасности и подал сигнал "SOS".

Отмечается, что морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место. В то же время судно продолжает гореть и постепенно уходит под воду. Спасти его под постоянными обстрелами российских оккупантов невозможно.

Как ранее сообщал УНИАН, бои за Мариуполь идут с самого начала российского вторжения в Украину. Войска РФ пытаются взять под полный контроль территорию Украины на юго-востоке, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор из ОРДЛО в оккупированный Крым.

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и отбирают у них документы. Всего уже насильно депортировали около 400 тысяч украинцев, в том числе и из Мариуполя.

По состоянию на 4 апреля в Мариуполе продолжаются уличные бои, российские захватнические войска нанесли восемь авиационных ударов.

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