В России анонсировали открытие гуманитарного коридора для иностранных судов из порта Мариуполя.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
"ВС РФ откроют гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что этот коридор будет открыт с 8:00 среды, 25 мая.
Как ранее сообщал УНИАН, 16 мая пресс-секретарь мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются восстановить работу порта, проводят разминирование и расчистку акватории моря.
Ранее сообщалось, что в украинских морских портах заблокировано 70 судов, при этом 6 из них, оперирующих под иностранными флагами – в Мариуполе.