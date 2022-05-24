Коридор будет открыт утром 25 мая.

В России анонсировали открытие гуманитарного коридора для иностранных судов из порта Мариуполя.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

"ВС РФ откроют гуманитарный коридор в направлении Черного моря для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот коридор будет открыт с 8:00 среды, 25 мая.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 мая пресс-секретарь мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты пытаются восстановить работу порта, проводят разминирование и расчистку акватории моря.

Ранее сообщалось, что в украинских морских портах заблокировано 70 судов, при этом 6 из них, оперирующих под иностранными флагами – в Мариуполе.

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