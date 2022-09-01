Сегодня на ЗАЭС должен состояться визит миссии МАГАТЭ.

На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома".

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрытно.

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"Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара. По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что, в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции. Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", - сообщили в ГУР.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Визит миссии на ЗАЭС должен состояться 1 сентября. В Запорожской области сообщили, что оккупанты ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Также сегодня, 1 сентября, компания "Энергоатом" сообщила, что ночью в результате очередного минометного обстрела российскими оккупантами площадки АЭС сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

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