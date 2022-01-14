Подрывные действия оперативников РФ могут произойти перед вторжением, которое может начаться между серединой января и серединой февраля.

Соединенные Штаты располагают информацией, что Россия подготовила группу оперативников для проведения подставной операции на востоке Украины с целью попытки создать предпосылки для вторжения.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника США.

По его словам, США имеют доказательства, что российские оперативники проходят подготовку для ведения войны в пределах города и применения взрывных устройств с целью совершения подрывных действий против марионеточных сил России.

Это утверждение повторяет заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в котором говорилось о том, что специальные силы РФ готовят провокации против российских сил, чтобы обвинить Украину.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предпосылки для вторжения в Украину.

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В комментарии CNN источник сообщил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что Россия может готовиться к вторжению в Украину, которое "может привести к широкомасштабным нарушениям прав человека и военным преступлениям, если дипломатия потерпит крах, чтобы удовлетворить их цели".

"Российские военные планируют начать эту деятельность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля", - сказал чиновник США.

По его словам, такой сценарий наблюдался в Крыму в 2014 году.

Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о риски полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

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По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение вблизи Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.