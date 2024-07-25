Также Роли Волкер заявил, что британская армия должна быть готова к войне против РФ через три года.

Если Россия продолжит свои нападения на Украину, то ее войскам, скорее всего, понадобится пять лет, чтобы достичь минимальной цели - полной оккупации четырех областей, потеряв при этом до 1,8 миллиона солдат убитыми и ранеными. Об этом заявил новый глава британской армии генерал сэр Роли Волкер, пишет Sky News.

По его словам, в длительной войне "нет победителей", ведь это "полное опустошение для обеих сторон и потерянных поколений". Во время конференции в Лондоне Волкер отметил, что война в Украине "не идет хорошо ни для кого".

Однако командующий отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен проиграть, поскольку под угрозой может оказаться более широкая система безопасности, которая защищает НАТО.

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"Она (агрессия РФ) только началась в Украине, поэтому она должна потерпеть поражение в Украине, иначе куда она пойдет дальше?" - подчеркнул он.

У генерала также спросили о том, как, по его мнению, будет разворачиваться полномасштабное вторжение РФ в Украину и когда оно может закончиться.

"Если они будут продолжать действовать так, как сейчас, россиянам, вероятно, понадобится пять лет, чтобы проложить себе путь к своим минимальным целям - четырем областям", - объяснил Уокер.

В частности он имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые частично находятся под контролем РФ.

"При нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, это, вероятно, значительно превышает 1,5 миллиона человек - потерь - для достижения этой цели с бесчисленными миллиардами [фунтов] потерянной техники. Итак, большой вопрос заключается в том, смогут ли украинские вооруженные силы удержать оборону, которую они имеют", - подчеркнул командующий.

Генерал также предупредил, что армия Великобритании должна быть готова через три года вести войну против "оси потрясений" России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Он предположил, что Россия выйдет из войны в Украине "очень, очень опасной" и "захочет возмездия" таким странам, как Великобритания, которые поддержали Киев.

"Дело в том, что когда вы думаете, что они [русские] упали, они с ревом вернутся, чтобы отомстить", - объяснил Волкер.

Война в Украине - последние новости

Ранее спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что российские оккупанты уменьшили свою активность на севере Харьковской области. По его словам, противник отказался оккупировать областной центр, однако мечтает подойти к нему на расстояние пушечного выстрела.

В свою очередь заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, ощущается ли на фронте поставки боеприпасов от союзников.

"Их поступление всегда ощутимо на поле боя. Его чувствует как наша сторона, так и враг. Гораздо легче пехоте и штурмовикам, когда есть артиллерийский снаряд, гораздо труднее удерживаться врагу и соответственно проводить наступательные действия, когда у нас их достаточно к артиллерии. Обратная ситуация, когда этих снарядов нет", - отметил он.

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