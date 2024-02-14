Издание акцентирует, что Украина не может позволить себе тратить бригаду на борьбу за половину разрушенного города.

В Украине есть всего две специализированные штурмовые бригады, и одну из них отправили в Авдеевку прикрывать отступление гарнизона. Речь идет об одной из лучших украинских бригад - 3-й штурмовой, пишет Forbes.

"Развертывая штурмовую бригаду в оборонительную кампанию, восточное командование Украины реализует на практике стратегию "активной обороны". То есть гибкая, мобильная и агрессивная защита… Очевидная цель бригады - удержать коксохимический завод, который потенциально может стать северным якорем новой, менее открытой линии фронта для восстановленного украинского гарнизона", - говорится в публикации.

Отмечается, что активная оборона может помочь вывести россиян из равновесия, выиграть время для полного вывода 110-й бригады из Авдеевки и создать условия для новой украинской оборонительной кампании, которая освободит наиболее уязвимые части города.

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"Но если украинские командиры потворствуют своему гневу из-за того, что их бросили американские союзники, и попытаются начать серьезную контратаку в Авдеевке, они могут привести 3-ю штурмовую бригаду к катастрофе… Оставшиеся в живых бойцы 110-й бригады, безусловно, благодарны за агрессивную тактику 3-й бригады… Но им также следует надеяться, что командиры не прикажут 3-й штурмовой бригаде наступать. Украине нужна 3-я бригада. Она не может позволить себе тратить ее на борьбу за половину разрушенного города", - пишет Forbes.

Бои за Авдеевку - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевку прибыло мощное подкрепление, часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию.

Отмечалось, что бригада не имеет возможностей удерживать Авдеевку, и потому ей на помощь отправили подкрепление.

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