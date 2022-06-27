По его словам, мир должен усилить санкции и признать РФ государством-спонсором терроризма.

Россия должна понести наказание за сегодняшний ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуг Полтавской области.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram во время сегодняшней встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

Он подчеркнул, что Украина призывает партнеров предоставить нашему государству современные системы ПВО и признать Россию государством-спонсором терроризма.

"Россия должна понести наказание за сегодняшний ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Цивилизованный мир, в частности, должен усилить санкции и признать РФ государством-спонсором терроризма. Для защиты гражданских украинцев мы снова обращаемся ко всем партнерам по возможности закрыть небо над Украиной — создать соответствующий защитный купол из современных систем противовоздушной обороны", - заявил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, в Кременчуге оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячью гражданских, здание пылает.

В результате обстрела ТРЦ в Кременчуге возник пожар на площади более 10 тыс. кв. м.

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