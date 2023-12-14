Погода не влияет на работу зенитно-ракетных комплексов, подчеркнул спикер Воздушных сил армии Украины.

Снег, туман, ухудшение погодных условий в Украине влияет на работу сил противовоздушной обороны.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. По его словам, самолетам истребительной авиации, которые работают, в частности, по крылатым ракетам усложняют работу погодные условия. "Есть такой термин - нелетная погода", - добавил он.

Также отметил, что ухудшение погодных условий затрудняет работу мобильных огневых групп. "Зенитно-ракетным комплексам не мешает погода. А вот для мобильных огневых групп это безусловно будет проблемой, потому что плохая видимость, туман, еще и ночь значительно больше дня. Ну и атакуют определенно ночью, как вы видели по статистике, поэтому это действительно усложняет работу именно тех подразделений, которым нужна визуальная привязка к цели", - сообщил Игнат.

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При этом добавил, что при любых погодных условиях Силы обороны защищают наших людей.

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Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах показали модернизированный переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", который теперь работает эффективнее в темное время суток. Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что ПЗРК модернизирован тепловизионным оборудованием.

По его словам, благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных сил становятся еще эффективнее в темное время суток. При этом он продемонстрировал видео успешного применения улучшенного ПЗРК "Игла" по "Шахедам".

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