Всего зафиксированы пуски 42 дронов, 41 из которых удалось сбить.

В ночь на 14 декабря российские оккупанты атаковали ударными БпЛА зенитными управляемыми ракетами С-300. Силы ПВО сбили почти все дроны-убийцы.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ, шесть ЗУР выпущено около полуночи с временно оккупированной Херсонщины в направлении Николаевской и Херсонской областей.

В то же время ударными БпЛА "Shahed-136/131" противник начал атаковать с 19:00 13 декабря. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда – Крым и Приморско-Ахтарск – РФ. Всего зафиксированы пуски 42 вражеских ударных БпЛА.

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Основное направление удара - Одесская область. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Подавляющее большинство - в Одесской области", - говорится в сообщении.

Атаки российских дронов

Около 19:30 13 декабря в Силах обороны юга Украины сообщили, что было зафиксировано движение ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Уже примерно в 20:00 стало известно, что группа "Шахедов" летит в направлении Одессы. Впоследствии в областном центре прогремели взрывы-вероятно, работала ПВО.

Одесская область была под вражеским огнем и 12 декабря. Россияне атаковали дронами типа "Shahed-136/131" объекты гражданской и припортовой инфраструктуры. Пострадали люди.

Вечером 13 декабря начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в больнице умер Коммунальщик, который получил ранение в результате атаки дронами. Ему было 42 года.

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