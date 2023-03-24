Гауляйтер Мелитополя заявила, что она погибла от рук "нацистов".

Российские захватчики хотят назвать одну из улиц оккупированного Мелитополя в честь погибшей дочери идеолога концепций "русского мира" Александра Дугина.

Об этом сообщила коллабрантка Галина Данильченко, которую россияне поставили руководить Мелитополем. Она рассказала, что в городе начал работу "общественный совет", который занимается вопросом переименования улиц в Запорожской области.

"Эта молодая девушка погибла от рук нацистов. Она ездила по городам, которые были освобождены от нацистов, и рассказывала правду о нашей жизни. Она не понаслышке знала о городе Мелитополе, она была здесь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.

Видео дня

Что известно о Дарье Дугиной

Дочь российского пропагандиста называла войну в Украине "войной со всем Западом", рассказывала о киевском "нацистком режиме", а также заявляла, что для Украины "аутентично быть друзьями русских".

На военно-техническом форуме "Армия-2022" она назвала убийства мирных людей в Буче "инсценировкой с трупами людей, выдаваемых за жертв российской агрессии" для западной публики. Кроме того, Дугина призывала создавать трибуналы для украинских защитников в "каждом городе".

В конце августа в Подмосковье взорвали автомобиль, в котором она находилась. Существовала версия, что целью был сам Дугин. Россия сразу же обвинила в убийстве его дочери украинские спецслужбы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дугиной.

Вас также могут заинтересовать новости: