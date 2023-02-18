В последнее время оккупанты используют иранские дроны крайне редко и в небольших количествах.

В последнее время российские оккупанты стали заметно реже использовать в Украине дроны-камикадзе иранского производства. Это может говорить о дефиците, заявил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Шахеды" мы видели уже давно. Их меньше стало очевидно. Самые массовые запуски "Шахедов" были на Новый год, потом в середине февраля, а теперь мы видим по несколько "Шахедов", – отметил он.

По мнению Игната, есть несколько возможных причин, почему россияне так резко сократили использование иранских дронов.

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"Возможно, придерживают для каких-то будущих провокационных действий. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", – сказал спикер.

Иранские дроны в руках российской армии

Летом прошлого года Россия купила у Ирана партию дронов-камикадзе, которые в сентябре агрессор начал применять на фронте, а затем – для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В декабре оккупанты стали комбинировать пуски ракет и дронов по Украине, чтобы вычислить позиции украинской ПВО и по возможности истощить ее.

Также недавно агрессор начал использовать беспилотники усовершенствованной конструкции. Новая боеголовка в них теперь имеет радиальный кумулятивный эффект.

Недавно стало известно, что Иран тайно передал России улучшенные дроны-бомбардировщики. В отличие от дронов-камикадзе эти аппараты способны возвращаться на базу после нанесения удара.

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