Впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ продлило режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения будут действовать до 03:45 13 мая 2022 года по московскому времени.

"Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

По информации Генштаба ВСУ, в Белгородские области Российской Федерации сосредоточено до 40 ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 у границы с Украиной.

Как писал УНИАН, впервые решение ограничить полеты Росавиация приняла перед полномасштабным вторжением в Украину. Полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены с 03:45 ч. 24 февраля 2022 года по московскому времени.

Напомним, в Министерстве обороны Украины ожидают, что к 9 мая Российская Федерация может прибегнуть к провокациям или усилению обстрелов.

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