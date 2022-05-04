Также оккупанты перемещают личный состав на территорию Украины с территории Белгородской области.

В Белгородские области Российской Федерации сосредоточено до 40 ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 у границы с Украиной.

Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18:00 на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Противник сосредоточил до 40 единиц ударных и транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 на территории Белгородской области в непосредственной близости к государственной границе Украины", - отмечается в сводке.

Как отметили в Генштабе, на Слобожанском направлении действует группировка противника в составе отдельных подразделений 6-й общевойсковой армии Западного военного округа, 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов. Также продолжаются авиационные удары и артобстрелы по городу Харькову.

"Российские оккупанты в Валуйском районе Белгородской области осуществили развертывание вспомогательного пункта управления 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа", - говорится в сводке.

При этом в рамках усиления группировки войск на данном направлении враг осуществляет перемещение личного состава с территории Белгородской области.

Кроме того, на Изюмском направлении противник пытается перехватить инициативу и проводит наступательные действия в направлении Изюм - Барвенково. С этой целью враг осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Грушуваха, Новая Дмитриевка и Курулька.

Вместе с тем с целью поддержания напряженности на границе и недопущения переброски резервов наших войск на угрожаемые направления противник удерживает вблизи украинско-российской границы в районе населенного пункта Козино Курской области подразделения из состава 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

"Не исключается активизация обстрелов из указанного района по территории Сумской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны в Гомельской области, проведена тренировка подразделений редиоэлектронной борьбы. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных и провокационных действий в районах, приближенных к государственной границе Украины.

Ранее УНИАН писал, как в России вертолет Ми-8 перевернулся на бок при посадке и загорелся.

А украинские военные из "Стугны-П" уничтожили очередной российский Ка-52 "Аллигатор" - вертолет за 16 миллионов долларов, который считается командирским.

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