Кроме того, в подразделения боевиков для комплектования должностей направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

В декабре Россия значительно увеличила поставку новых и модернизированных боевых бронированных машин для оккупационных войск на Донбассе.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины командование вооруженных сил РФ в течение декабря этого года продолжало наращивать боевой возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеРоссийские оккупанты тяжело ранили украинского военного на ДонбассеВ частности, оккупанты скрытно завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ к соединениям и частям 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов горючее, боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты.

Также для скрытого снабжения имущества военного назначения оккупанты использовали так называемые "гуманитарные конвои".

"В то же время, Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях", - рассказали в ГУР МОУ.

Кроме того, отмечается, что подразделения боевиков для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

Как сообщал УНИАН, ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на неподконтрольной Украине территории Донбасса колонны российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь" и несколько единиц военной техники.

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