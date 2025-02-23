'Характер войны изменился': РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции благодаря Трампу, - The Telegraph

Украинские воины отмечают, что Россия не считается с огромными потерями, поэтому отправляет солдат на штурм под плотным огнем.

Битва за Торецк, некогда важный шахтерский город, имеет стратегическое значение. Его падение могло бы открыть российским войскам путь к промышленному центру Константиновка, расположенному в 20 км к северо-западу. Оттуда они могли бы продвинуться к последним неоккупированным городам Донецкой области: Дружковки, Краматорска, Славянска и Лимана, говорится в репортаже The Telegraph.

Захват этих городов дал бы России полный контроль над Донецком, что является одной из ее главных целей в войне. Это особенно важно на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые могут привести к уступкам Украины в обмен на мир.

Протяженная семимесячная битва за Торецк иллюстрирует общий ход войны, которая приближается к третьей годовщине. Она демонстрирует, как Россия медленно, но упорно продвигается, несмотря на огромные потери.

Видео дня

По оценкам Украины, за последний год Россия потеряла столько же солдат, сколько за первые два года войны.

"Нам трудно их оттеснить, потому что им безразлично, сколько их людей погибнет", - говорит Юрий с позывным "Гагарин", командир минометной роты в Торецке. "Если один солдат погибает, они просто присылают еще двух"

Этот подход объясняет высокий уровень потерь, который не наблюдался в Европе со времен Второй мировой войны. Война больше напоминает Первую мировую, когда российские войска штурмуют позиции под интенсивным огнем.

Последние месяцы стали самыми смертоносными для российской армии: ежедневные потери иногда превышали 1500 человек. За 2024 год россияне могли захватить 4168 квадратных километров территории, однако в процессе понесли 427 000 потерь (погибших и раненых), согласно данным Института изучения войны (ISW).

Что касается Торецка и других городов Донецкой области, России, вероятно, придется и дальше одерживать дорогие и малозначимые победы, а не совершать значительные прорывы.

В штабе бригады под Краматорском майор Дмитрий Мокич контролирует ситуацию через экраны в подземном бункере командного пункта. Системы радиоэлектронной борьбы позволяют следить за каждым уголком Торецка.

По видеозаписям становится понятно, почему бои за город такие тяжелые. Любое движение сразу замечают операторы дронов, например Octopus. Использование бронетехники здесь только привлекает внимание противника.

"Характер войны изменился", - говорит Мокич, - "Современный танк Т-90 стоит миллионы долларов, но мы можем уничтожить его несколькими дронами FPV, которые стоят всего несколько тысяч долларов. Россияне сейчас в основном передвигаются пешком, или на мотоциклах и багги. Даже тогда это рискованное дело".

Россия, имея население в четыре раза больше, чем Украина, мобилизовала большое количество осужденных и эффективно вербует новобранцев. Кроме набора солдат из Северной Кореи, Россия пополняет армию от 600 до 1000 бойцов ежедневно, что позволяет ей держать 400 000 военных на линии фронта против 250 000 украинцев.

В результате Россия пока компенсирует свои потери, продолжая захват территорий в Донецкой области. В октябре 2023 года она взяла Угледар, а в 2024 году - Курахово и Великую Новоселку. Эти успехи дополняют захват Бахмута в мае 2023 года и Авдеевки в феврале 2024 года. Все эти битвы стали символами российской тактики массовых атак.

"Российские войска легко расходуются... они не верят, что их люди стоят спасения", - отмечает Анжелика Эванс, российский аналитик ISW.

Ситуация ироническая

Несмотря на большие потери России, отступление украинских войск с Донбасса порождает опасения, что Москва неизбежно достигнет победы.

Однако украинские командиры считают иначе. Они отмечают, что, сдерживая россиян в таких городах, как Торецк, они наносят им такие потери, которые могут ослабить боевую мощь противника в долгосрочной перспективе.

Майор Мокич отмечает, что удары по российским заводам боеприпасов уже дают эффект. С начала 2024 года украинские военные фиксируют уменьшение интенсивности артиллерийских обстрелов в Торецке.

Кроме значительных потерь личного состава, Россия до конца года может ощутить критическую нехватку танков и бронетранспортеров.

Ирония ситуации заключается в том, что по мере того, как Россия замедляет продвижение на фронте, ее дипломатические позиции укрепляются благодаря администрации Трампа. Его команда настаивает на скорейшем завершении войны, что, по мнению многих в Европе, может пойти на пользу Москве.

Издание заключает, каким бы ни был исход боевых действий, в Украине растет осознание, что конфликт может решиться не на поле боя, а за столом переговоров - и не факт, что Украину пригласят к этому столу.

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области - Дачное и Зеленовку. А 21 февраля оккупанты зашли в Новоочеретоватое.

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