Пострадали объекты и гражданское население более чем сорока населенных пунктов.

За минувшие сутки оккупанты выпустили по Украине 29 ракет, из которых 20 сбили украинские подразделения ПВО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и двадцати восьми крылатых ракет, двадцать из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны. Противник нанес тринадцать авиационных ударов и совершил более сорока обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более чем сорока населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также рассказали, что враг применил четырнадцать иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, двенадцать из этих БПЛА уничтожены.

Также отмечается, что остается угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях, как сообщают в Генштабе, противник осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Так на Северском направлении оккупанты обстреливали Сеньковку Черниговской области и Середина-Буда, Нововасильевку и Сорокино Сумской области.

На Слобожанском направлении вражеской атаке подверглись Стрелечье, Красное, Огирцевое, Волчанские Хутора, Старица, Двухречная и Двухлетнее.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали Первомайское, Ковалевку, Терны, Ямполовку, Торское, Серебрянку, Белогоровку и Северск.

Тем временем на Бахмутском направлении враг стрелял по Белогоровке, Соледару, Бахмутском, Бахмуту, Клещевке, Одрадовке, Опытному, Майорском, Спорном и Яковлеке, а на Авдеевском направлении по Авдеевке, Первомайском, Красногоровке, Марьинке и Новомихайловке.

На Новопавловском и Запорожском направлениях вражеским обстрелам подверглись Великая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

На Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии соприкосновения. Огневому воздействию подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, большое Артаково, Давидов Брод, Благодатовка, Сухой пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

Массированная атака на Украину 11 октября

Утром 11 октября по всей территории Украины более 5 часов длилась воздушная тревога. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ривненской, Кировоградской, Львовской областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Российская Федерация в течение дня осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

В Воздушных силах днем сообщали о уничтожение минимум 18 российских ракет.

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