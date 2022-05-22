Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Враг увеличил интенсивность применения авиации для уничтожения критической инфраструктуры Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг продолжает наносить ракетные и авиационные удары по территории нашего государства. Увеличил интенсивность применения авиации с целью уничтожения инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий", - говорится в сообщении.

Отдельно, на Северском направлении враг продолжает вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Корки, Гремяч и Муравьи.

На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел. Обстреляли Новомихайловку и Владимировку. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Екатериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Осуществлял обстрелы позиций Сил обороны с применением минометов и ствольной артиллерии. Наращивает систему противовоздушной обороны.

На Бессарабском направлении ситуация изменений не претерпела.

Как писал УНИАН, Россия готовится к захвату оставшейся части Херсонской области и продвижение на Запорожье.

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