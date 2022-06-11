Российские оккупанты уничтожили поселок Врубовка в Луганской области.
Об этом сообщил украинский военный журналист Руслан Смещук и опубликовал кадры последствий обстрела.
"Оккупанты нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области из РСЗО "Солнцепек", после чего обстреляли реактивными снарядами, вероятно, с фосфором", - говорится в сообщении.
"Поселок, похоже, перестал существовать", - добавил журналист.
Напомним, за сутки с Луганщины эвакуированы еще 40 человек. Однако спасать жителей Северодонецка пока невозможно.
"Сегодня снова произошла "тихая" эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области", - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Также Гайдай сообщил, что в города Луганщины удалось завезти гуманитарные грузы.