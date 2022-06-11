От обстрелов пострадал поселок Врубовка.

Российские оккупанты уничтожили поселок Врубовка в Луганской области.

Об этом сообщил украинский военный журналист Руслан Смещук и опубликовал кадры последствий обстрела.

"Оккупанты нанесли удар по поселку Врубовка Луганской области из РСЗО "Солнцепек", после чего обстреляли реактивными снарядами, вероятно, с фосфором", - говорится в сообщении.

"Поселок, похоже, перестал существовать", - добавил журналист.

Напомним, за сутки с Луганщины эвакуированы еще 40 человек. Однако спасать жителей Северодонецка пока невозможно.

"Сегодня снова произошла "тихая" эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивается количество обстрелов свободных населенных пунктов области", - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также Гайдай сообщил, что в города Луганщины удалось завезти гуманитарные грузы.

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