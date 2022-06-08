Родственники севердоончан просят об эвакуации горожан, однако сейчас это невозможно из-за боев в городе.

Из Луганщины эвакуированы еще 40 человек. Однако спасать жителей Северодонецкая пока невозможно.

Как сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, речь идет о 34 людях из Лисичанска (включая одного ребенка) и шестерых из Врубовки.

"Сегодня снова состоялась "тихая" эвакуация. Желающих выезжать больше с каждым днем, как и увеличивающееся количество обстрелов свободных населенных пунктов области", - отметил он.

Также Гайдай сообщил, что в эти города были завезены гуманитарные грузы.

"Родственники северодончан просят об эвакуации горожан, однако из областного центра она пока невозможна. Бои продолжаются внутри города. К сожалению, когда выезд еще был, желающих эвакуироваться было не так много. В общине сейчас остается до 15 тысяч жителей", - рассказал он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские военные успешно сдерживают штурм в Северодонецке. В городе продолжаются бои.

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