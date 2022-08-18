Президент подчеркнул, что украинцы должны думать только о том, как одержать победу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на ЗАЭС", - отметил он.

Зеленский также вспомнил о теракте оккупантов в Еленовке, ночных и утренних обстрелах Харькова.

"Мы с вами можем и должны думать только о том, как одержать победу. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости... Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет. Тот, кто борется и борется разумно, одерживает победу", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский после встречи в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с территории Украины.

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