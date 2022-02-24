Правоохранители отмечают, что большинство столкновений без ее применения закончились неудачей.

В МВД Украины сообщили, что РФ пытается работать на прорыв или захват объектов в Украине с активным применением авиации.

Об этом говорится в заметке ведомства в официальном канале Telegram.

"РФ пытается работать на прорыв или захват объектов с активным применением авиации. Вертолеты и штурмовую авиацию противник пытается активно использовать для огневой поддержки и высадки десанта", - сообщают в ведомстве.

Правоохранители отмечают, что большинство столкновений без ее применения закончились неудачей.

"На земле украинские военные дают достойный отпор и наносят врагу значительные потери", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в Нацгвардии рассказали, как украинцы героически отражали атаку россиян в Гостомеле. Украинские нацгвардейцы героически отбивали атаку россиян в Гостомеле. Удалось уничтожить больше взвода противника.