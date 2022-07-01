Пункты призыва мобилизационного резерва действуют во Владивостоке и Сергеевке.

Командование российской оккупационной армии пытается компенсировать потери подразделений из Восточного военного округа. На его территории началась активная призывная кампания. Пункты сбора мобилизационного резерва развернуты во Владивостоке и Сергеевке.

Этой информацией поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в свежей сводке с фронта.

"В связи со значительными потерями личного состава воинских частей из состава Восточного военного округа РФ, на его территории проводится активная призывная компания. В частности, развернут пункт призыва мобилизационного резерва в городе Владивосток и в Сергеевке, пункте постоянной дислокации 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии", — сообщили в Генштабе.

Напомним, благодаря одному из июньских перехватов СБУ стало известно, что солдаты из частей Западного военного округа массово отказываются воевать. Остались "восточники", и за счет их призыва командование РФ старается компенсировать потери.

Мероприятия скрытой мобилизации проходят в России с мая. Для этого даже готовились изменения в законодательство страны-агрессора касательно призыва.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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