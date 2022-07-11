Сегодня утром зафиксировано 20 взрывов от работы реактивной артиллерии россиян.

РФ продолжает обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей: за прошедшие сутки зафиксировано около 80 взрывов.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что вчера и сегодня российские захватчики целили по Глуховской, Новослободской, Эсманской и Середино-Будской громадах Сумской области и по Семеновской громаде Черниговской области.

"В течение дня враг дважды обстреливал территорию Семеновской громады. Огонь велся со стороны российских сел Бровничи и Ломаковка из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм. Всего зафиксировано почти восемьдесят взрывов. Также из минометов вчера обстреливали территорию Белопольской, Середино-Будской, Эсманской громад и из ствольной артиллерии – территорию Новослободской громады. В каждом из этих случаев захватчик совершал 5-7 выстрелов", - отмечают пограничники.

Кроме этого, сегодня утром реактивная артиллерия русских обстреляла Глуховскую громаду. Зафиксировано 20 взрывов.

Как сообщал УНИАН, 10 июля по Сумской и Черниговской областям в пределах приграничных территорий было зафиксировано около 100 взрывов в результате вражеских обстрелов.

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