По словам офицера Сергея Цехоцкого, РФ пытается прорвать линию обороны под Авдеевкой.

Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции на Авдеевском направлении, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире телемарафона.

"На направлении Новобахмутовка-Очеретино враг проводит действия, связанные с препятствованием нашей перегруппировки. На направлениях Невельское-Пески-Нетайлово - пытается проводить наступательные действия. В направлении Тоненького враг пытается дойти до каких-то зданий, закрепиться там, это происходит круглосуточно. Только на позиции нашей бригады было осуществлено два вражеских штурма на этом направлении", - говорит Цехоцкий.

Он также добавил, что враг перестал использовать технику на этом направлении по ряду причин: "Активного применения техники мы не видим уже третьи сутки подряд. Здесь причина и в погодных условиях, которые не позволяют ее использовать и то, что мы закрепились на позициях после выхода из Авдеевки, пристрелялись и знаем, где они могут появиться".

Видео дня

Кроме того, он добавил, что сейчас их подразделения сосредоточены на уничтожении пунктов управления вражеских БПЛА. Также, в течение минувших суток силами бригады было уничтожено около пяти их минометных установок.

По словам Цехоцкого, вражеские штурмовые группы часто отказываются наступать на украинские позиции: "Штурмовики, которые они посылают, это разменная монета. Они знают, что они будут уничтожены, но их бросают, у них приказ. У руководителей этих групп есть приказ от командиров в случае отказа выполнять задание уничтожать личный состав на месте".

Российско-украинская война продолжается: последние новости

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что РФ продолжает предпринимать безрезультативные попытки штурма украинского плацдарма в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонщины. По информации Гуменюк, во время таких штурмов, враг теряет около 70% личного состава.

Кроме того, Институт изучения войны сообщил, что у них есть информация о незначительном продвижении врага на Авдеевском направлении. Впрочем, они пока не имеют доказательств, которые могли бы подтвердить, что линия фронта действительно изменилась.

Вас также могут заинтересовать новости: