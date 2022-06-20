В то же время враг готовит наступление на Славянск, но остановил продвижение в Северодонецке из-за нехватки ресурсов.

Российские оккупанты стягивают резервы на Запорожье из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины. В то же время захватчикам не хватает ресурсов для продвижения в Северодонецке.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Стянутой российской артиллерии в сочетании с вероятно малочисленными пехотными подразделениями остается недостаточно для продвижения России в пределах Северодонецка. Русские войска продолжали готовиться к наступлению на Славянск с северо-востока от Изюма и западнее Лимана", - говорится в отчете.

По данным аналитиков, оккупанты сосредоточены на укреплении оборонительных позиций вдоль южного направления через недавние успешные контратаки украинских войск вдоль границы Херсон-Николаевская область.

Россияне перебрасывают подкрепления на Запорожское направление из-за успешных контратак ВСУ.

"Российские войска, вероятно, проводят артиллерийские обстрелы под чужим флагом по территории, которую контролирует Россия, чтобы приглушить украинские настроения, поощрять мобилизацию и создать неприязнь у местных жителей к ВСУ", - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны и Минобороны Великобритании считают, что Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

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