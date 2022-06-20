Эксперты отмечают, что "специальная военная операция" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официальной объявленной войны.

Институт изучения войны (ISW) и Минобороны Великобритании считают, что Россия препятствует своим вооруженным силам, называя войну в Украине "специальной военной операцией".

Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW со ссылкой на Минобороны Британии отмечают, что Кремль пытается найти законные средства для наказания "военных диссидентов" и тех, кто отказывается от мобилизации, поскольку определение конфликта в Украине как "специальная военная операция" исключает законные карательные меры, которые могут быть применены во время официальной объявленной войны.

Вероятно, режим Путина хочет использовать судебные процессы, которые касаются военных преступлений, против пленных украинских военнослужащих, в частности защитников Мариуполя. По данным ISW, их намерены судить в соответствии с "законодательством ДНР". Оно предполагает смертную казнь, в отличие от российского.

Эти судебные процессы страна-оккупант может использовать для усиления контроля над оккупированными территориями и дальнейшей деморализации украинских защитников. Кроме того, это поможет пропаганде продвигать месседж о "денацификации" Украины, которую россияне называют основной причиной войны.

Как сообщал УНИАН, аналитики предполагают, что проукраинские действия на временно оккупированных территориях становятся помехой России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.

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