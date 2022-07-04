Российские оккупанты сегодня в очередной раз устроили массированный обстрел Донецка, попав в ряд гражданских объектов. Таким образом враг попытался отомстить ВСУ за точечные удары по военной инфраструктуре в оккупированном городе.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.
Известно, что 4 июля оккупанты попали в такие объекты Донецка:
- рынок возле вокзала;
- пятиэтажный дом;
- мебельный цех;
- детский сад.
"Российские пропагандисты распространяют информацию, что это якобы Вооруженные силы Украины решили стрелять по мирному населению. Однако это не соответствует действительности, поскольку в городе звучали как звуки "вылетов", так и "прилетов". Поэтому обстрелы, скорее всего, велись из окрестностей Донецка, контролируемых оккупационными "властями", - сказано в сообщении.
В сети уже появились видео с последствиями обстрелов города.
Ранее журналист Сергей Гармаш объяснял, зачем Россия обстреливает оккупированный Донецк. По его словам, цель врага - создание там гуманитарного кризиса. Впоследствии РФ обвинит в нем Запад, поставляющий Украине современное оружие, считает журналист.