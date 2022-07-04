Под вражеский огонь попал ряд гражданских объектов города.

Российские оккупанты сегодня в очередной раз устроили массированный обстрел Донецка, попав в ряд гражданских объектов. Таким образом враг попытался отомстить ВСУ за точечные удары по военной инфраструктуре в оккупированном городе.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

Известно, что 4 июля оккупанты попали в такие объекты Донецка:

рынок возле вокзала;

пятиэтажный дом;

мебельный цех;

детский сад.

"Российские пропагандисты распространяют информацию, что это якобы Вооруженные силы Украины решили стрелять по мирному населению. Однако это не соответствует действительности, поскольку в городе звучали как звуки "вылетов", так и "прилетов". Поэтому обстрелы, скорее всего, велись из окрестностей Донецка, контролируемых оккупационными "властями", - сказано в сообщении.

В сети уже появились видео с последствиями обстрелов города.

Ранее журналист Сергей Гармаш объяснял, зачем Россия обстреливает оккупированный Донецк. По его словам, цель врага - создание там гуманитарного кризиса. Впоследствии РФ обвинит в нем Запад, поставляющий Украине современное оружие, считает журналист.