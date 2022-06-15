По словам Алексея Данилова, РФ начнет просто назначать управлять незаконными администрациями россиян.

Россия, вероятно, не будет проводить псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Ранее это была ширма для легитимизации незаконного присоединения регионов. А теперь РФ начнет назначать россиян в так называемые администрации. Таким образом, агрессор даже не попытается легитимизировать свои действия.

Соответствующим мнением поделился секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", — сообщил Данилов.

По словам секретаря СНБО, такими действиями РФ отказывается даже от попыток легитимизировать оккупацию. Она просто собирается открыто аннексировать территории.

Напомним, неделю назад издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле рассказало, как РФ поступит с временно оккупированными территориями. Страна-агрессор планирует создать "новый российский округ". Согласно материалу портала, для этого все же организуют псевдореферендумы.

А по мнению польского политолога Михала Марека, Россия объявит о включении временно оккупированных регионов в свой состав. Вариант с так называемыми "референдумами" у РФ тормозит. Враг понимает, что их проведение вызовет массовые протесты среди украинского населения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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