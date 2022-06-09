Сергей Кириенко хочет поставить главой "нового федерального округа" своего человека

Власти Российской Федерации придумали, что делать со временно оккупированными территориями Украины. Оккупанты через фейковые референдумы планируют создать отдельный округ в составе РФ.

Об этом пишет российское издание "Медуза"

"Округ должен появиться после того, как на этих территориях пройдут референдумы о присоединении к России. Присоединяться к действующим округам украинские территории не будут", - говорится в сообщении.

Отвечает за формирование "нового российского округа" заместитель руководителя департамента Администрации президента по обеспечению дел Госсовета Борис Рапопорт, которого в Кремле называют "кризисным менеджером".

Борис Рапопорт – чем занимается

Именно он занимался Донбассом в 2014 году, когда занимал пост замглавы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Сейчас же Рапопорт занимается поиском кандидатов на "посты" в ОРДЛО, а также на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях. Задача новоявленных чиновников заключается в проведении фейкового референдума о присоединении к РФ.

В Кремле обсуждают две даты псевдореферендумов - "в середине июля, если ситуация на фронте позволит" и 11 сентября, когда в РФ должны пройти выборы губернаторов.

На "постах" будут только свои: Пушилину и Пасечнику приготовиться

Политтехнологи должны занять должности "политруков" или "замполитов" на временно оккупированных украинских территориях.

"Ищут людей, которые имеют опыт работы с оппозицией, могут действовать как-то нестандартно, потому что задачи на Донбассе нетривиальные", - объяснил один из собеседников.

Политтехнологам предлагают должности заместителей глав временно оккупированных городов Украины, чтобы курировать политику, общественную жизнь, медиа, подготовку к референдумам и социалку.

Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко хочет поставить главой "нового федерального округа" своего человека, но нет подтверждения, что речь идет о Рапопорте.

"Для Кириенко это модельный регион. Он хочет показать Путину, что у него есть управленческая команда, что он может заниматься даже такими сложными задачами и стать преемником… В регион пойдут очень серьезные финансовые потоки, Кириенко хочет их контролировать", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР" - Дениса Пушилина и Леонида Пасечника вскоре могут заменить на "своих" чиновников, чтобы не было "бардака распределения бюджетного финансирования мутными местными персонажами".

Оккупация территорий Украины - что известно

Член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута 7 июня заявил, что коллаборантам поставили задачу подготовить в Херсоне "референдум" о присоединении к РФ к осени. Соответствующие указания дал замглавы администрации российского президента.

8 июня день гаулейтер Мелитополя Галина Данильченко заявила, что в городе начале подготовку к аналогичному фейковому референдуму. В этот же день так называемый "представитель администрации региона", коллаборационист Владимир Рогов заявил, что "референдум" в этом году проведут в Запорожской области.

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