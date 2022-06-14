По прогнозу эксперта, враг попытается "присоединить" в первую очередь оккупированную часть юга.

Существует несколько возможных сценариев, на базе которых Россия "официально включит" часть оккупированных территорий Украины в свой состав.

Одним из вариантов является создание "Таврической губернии", заявил 24 каналу основатель Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михал Марек.

"Пока что выглядит так, что у них огромная проблема с тем, чтобы организовать и провести псевдореферендум. Им никак не удается установить полный контроль над всей территорией Донецкой и Луганской областей. И несмотря на это, им все же нужно скармливать своим гражданам хоть какой-то успех. Что удалось, несмотря ни на что, расширить российские владения", - говорит эксперт.

По его оценкам, вариант с "референдумом" у оккупантов забуксовал - РФ понимает, что его проведение спровоцирует проблемы в виде массовых протестов.

"Может дойти и до такой ситуации, когда нужно будет применить боевое оружие против непокорных украинцев на захваченных землях. Во избежание этого нежелательного сценария они и ищут какие-то альтернативные пути для достижения своей цели. Прежде всего этот вариант агрессор рассматривает исключительно для оккупированных частей территорий Запорожской и Херсонской областей. А оккупированного Донбасса это на данном этапе не коснется. Россияне будут решать его судьбу уже после попытки инкорпорировать Юг, на котором сосредоточат в ближайшее время все свои усилия. При условии, что им удастся выйти на границы Луганской и Донецкой областей Украины", - говорит Марек.

Он также допустил проведение на временно оккупированном юге Украины "опроса".

"Опрос можно полностью сфабриковать без каких-либо доказательств. А если будет референдум, то здесь будет видно уже всем, даже если российская пропаганда попытается представить процесс голосования, как ажиотажный, мол, смотрите, какие очереди желающих голосовать. Просто толпы желающих. Тогда это может и удастся сделать для картинки в СМИ. В то время как на местах люди сами увидят, что ситуация кардинально другая. Следовательно, это лишь увеличит недоверие к российской пропагандистской машине", - говорит эксперт.

Накануне советник мэра Мариуполя заявил, что Россия планирует провести полную юридическую аннексию оккупированных территорий до 1 сентября.

Как известно, в настоящее время под оккупацией РФ находятся части Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.